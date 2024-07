Beautiful anticipazioni 22 luglio, La rabbia di Liam dopo la decisione di Hope: Thomas ritorna

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 22 luglio alle 13:40, la trama ci rivela che Liam conosce la scelta di Hope. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 22 luglio, crisi alla Forrester Creations: La decisione che fa discutere

Hope ha recentemente condiviso con Liam delle notizie sconvolgenti: la sua collezione, "Hope for the Future", è a rischio chiusura a causa delle recensioni negative e delle scarse vendite. Di fronte a questa crisi, la Forrester Creations ha deciso di prendere una misura drastica. Steffy ha proposto una soluzione: riassumere Thomas come capo stilista.

Questa proposta ha fatto infuriare Liam, che non riesce a sopportare l'idea che sua moglie lavori fianco a fianco con qualcuno che ha causato tanti problemi alla loro famiglia. Liam ha implorato Hope di considerare altre soluzioni e, dopo una lunga discussione, è convinto di averla persuasa. Con questo pensiero, va a pranzare con Wyatt.

Thomas ritorna nella vita di Hope

Durante il pranzo, Liam racconta a suo fratello della discussione avuta con Hope e si dice soddisfatto di averla convinta a tenere Thomas lontano dalla loro vita. Tuttavia, la realtà è diversa, alle sue spalle sono state prese decisioni diverse, come il figlio di Bill apprenderà da lì a poco.

Al suo ritorno a casa, Liam si trova di fronte a una situazione inaspettata. Hope non ha mantenuto la promessa fatta poche ore prima. In un confronto diretto, Hope informa Liam che Thomas è stato confermato nel team. Liam, sbalordito dalla notizia, chiede spiegazioni a sua moglie, incapace di comprendere il cambiamento improvviso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam è sicuro che Hope sceglierà di non riammettere Thomas alla Forrester.