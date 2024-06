Beautiful anticipazioni 22 giugno, Thomas ha un piano per riavere Douglas: unire le forze con Steffy

Sabato 22 giugno torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Tommy vuole che Steffy lo aiuti con Douglas. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 21 giugno: Il momento del trasloco è arrivato, il giudice ha deciso che Douglas deve andare dalla zia per rispettare la volontà del bambino. Mentre Hope e Liam sono disperati per la decisione di Douglas di trasferirsi a casa di Steffy, lei e Finn sono spaventati l'unico contento di questa decisione è Thomas.

Anticipazioni di Beautiful del 22 giugno: La nuova intesa tra Brooke e Taylor sorprende Deacon

Dopo la decisione di Douglas di trasferirsi a casa di sua sorella e Finn, Thomas vede un'opportunità per avvicinarsi di nuovo a suo figlio. Con la complicità di sua sorella, il giovane Forrester spera di poter trascorrere più tempo con Douglas e rimediare agli errori del passato. La nuova situazione familiare potrebbe essere l'occasione perfetta per riavvicinarsi e costruire un rapporto più solido con il bambino.

Nel frattempo, Brooke e Taylor si incontrano per pranzare insieme a "Il Giardino". Le due donne, unite dall'affetto per il nipote, trovano un'inattesa intesa. Condividono pensieri e preoccupazioni su Douglas, scoprendo di avere molte più cose in comune di quanto pensassero. Deacon, che gestisce il ristorante, osserva la scena con grande meraviglia, stupito dalla sintonia che si è creata tra le due ex rivali.

Laim cerca di confortare Hope

Hope, tornata a casa dopo aver lasciato Douglas da Steffy, è visibilmente affranta. L'idea di separarsi dal figlio la fa soffrire profondamente. Tuttavia, Liam cerca di rassicurarla. Con voce calma e ferma, le dice che è fiducioso che Douglas possa ripensarci e tornare sui suoi passi. Crede che il tempo passato con Thomas e Steffy possa aiutare il bambino a capire quanto la sua famiglia gli manchi. Abbracciando Hope, Liam le sussurra che Douglas tornerà presto da loro, confortandola con la speranza che presto saranno di nuovo tutti e tre insieme.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam assicura Hope che sarà Douglas stesso a desiderare di tornare da loro una volta che sentirà la mancanza.