Beautiful, anticipazioni 22 gennaio: Finn chiede aiuto a Li, ma lei decide di schierarsi con Steffy

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 22 gennaio alle 13:45

Riassunto dell'episodio precedente

La tensione tra Steffy e Finn raggiunge un punto di rottura irreversibile: Liam ha rivelato a Steffy che Finn ha abbracciato Sheila in tribunale dopo la sua assoluzione. La donna poi ha scoperto che, a causa di una distrazione di suo marito Sheila, dopo aver pedinato Finn e Kelly in spiaggia, ha salvato la bambina che rischiava di annegare.

Per Steffy, questi eventi sono l'ennesima dimostrazione che Fin non è in grado di proteggerla né di garantire la sicurezza dei loro figli e decide di lasciarlo, andando a vivere da Eric insieme ai suoi figli Kelly e Hayes. Finn, tenta disperatamente di convincerla a ripensarci ma la donna è irremovibile.

Finn ha chiesto aiuto a sua madre dopo il litigio con Steffy

Anticipazioni di Beautiful: Li teme che Sheila stia manipolando suo figlio

Finn, distrutto dal dolore per la decisione di Steffy, decide di chiedere conforto e consiglio alla persona di cui si fida di più: sua madre, Li Finnegan. Le manda un messaggio, pregandola di raggiungerlo a casa il prima possibile. Quando Li arriva, trova suo figlio sconvolto e pieno di sensi di colpa.

Lui le confessa tutto: il motivo per cui Steffy ha deciso di lasciarlo, il salvataggio di Kelly da parte di Sheila, e il fatto che Steffy, grazie ad un video registrato da Liam, è venuta a sapere del suo abbraccio alla madre biologica in tribunale. Li, visibilmente scossa, ascolta le parole di suo figlio con crescente indignazione.

Soprattutto quando sente dell'abbraccio tra suo figlio e Sheila. La donna lo invita a ritrovare lucidità capendo che nella sua vita non può esserci spazio per una persona abominevole come la Carter. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila vorrebbe stabilirsi da Deacon e lui cerca di convincerla a lasciare la città.