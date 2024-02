Beautiful anticipazioni 22 febbraio: Hope consola Brooke dopo la rottura con Ridge, Katie flirta con Carter

Beautiful torna domani, giovedì 22 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 21 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 21 febbraio

Forse Katie potrebbe aiutare Carter a dimenticare Quinn. Thomas e Steffy accolgono i genitori di ritorno da Aspen. I due sono innamoratissimi e felici e raccontano di nuovo quello che è successo: il modo in cui Ridge ha dichiarato a Taylor la sua intenzione di passare il resto della sua vita con lei dopo averla rincorsa per la montagna.

Anticipazioni del 22 febbraio: Il dolore di Brooke

Hope si affretta a consolare la madre dopo che Ridge l'ha lasciata dichiarando il suo amore per Taylor. La donna, nel dolore, cerca conforto nella figura di sua figlia.

Nel prossimo episodio: Il silenzio di Ridge

Brooke è sconcertata dall'ira di Ridge nei suoi confronti e dall'assenza di spiegazioni da parte sua. Si interroga sulle ragioni di tale comportamento e sulle tensioni inaspettate che si sono create tra di loro.

Brooke ignora che è stata vittima di una macchinazione di Thomas che, attraverso un' app vocale, ha imitato la sua voce denunciando ai servizi sociali un pericolo imminente per il piccolo Douglas.

Nella nuova puntata: Flirt tra Katie e Carter

Nel frattempo, Katie si lascia andare a piccoli flirt con Carter, che sembra ricambiare le sue attenzioni, nonostante sia ancora segnato dalla sua rottura con Quinn.