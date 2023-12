Beautiful anticipazioni 22 dicembre: Sheila prende Hayes dalla sua culla, poi fugge prima del ritorno di Finn

Beautiful torna domani, venerdì 22 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 21 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 21 dicembre

Li e Finn parlano di quello che è successo con Sheila. Sheila non segue i consigli di Deacon e va a casa di Finn per spiarlo; approfittando di un suo momento di assenza, si avvicina alla culla di Hayes.

Anticipazioni del 22 dicembre: La fuga di Sheila e la sua confessione a Deacon

Sheila dopo aver tenuto tra le sue braccia Hayes decide di fuggire da casa di Steffy prima che Finn la scopra. Deacon diventa il destinatario della sua confessione: Sheila esprime il profondo desiderio di riavvicinarsi al figlio e al nipote.

Nella prossima puntata: Deacon bacia Sheila

Deacon, toccato dal dolore di Sheila, reagisce con un bacio inaspettato. Tuttavia, pur mostrando compassione, cerca di persuaderla e le chiede di evitare di avvicinarsi nuovamente a Finn e Hayes per il bene di tutti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila vorrebbe rivedere Finn ma Deacon glielo impedisce.