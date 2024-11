Beautiful anticipazioni 21 novembre: Hope vuole dimenticare il bacio a Thomas, Steffy mente a Finn

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 21 novembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Liam racconta a Wyatt il tradimento di Hope. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Ridge, a malincuore, invita Brooke a raggiungere in fretta l'aeroporto, ma lei ha ancora in serbo una sorpresa per lui. Mentre risuonano nelle stanze le note di una dolcissima canzone, Ridge scopre che a cantarla dal vivo al pianoforte è Andrea Bocelli in persona e che l'albergo dove hanno soggiornato tutti è in realtà la villa romana di proprietà della famiglia Bocelli.

Dopo un affettuoso saluto con Andrea, la moglie Veronica e la figlia Virginia, per Brooke e Ridge è ormai il momento di dire addio a Roma. Nel frattempo, Liam è tornato a Los Angeles con un volo di linea e confida a Wyatt, che lo raggiunge allo chalet, di aver visto Hope baciare Thomas.

Finn e Steffy oggi parlano del viaggio a Roma

Anticipazioni di Beautiful: Hope tenta di dimenticare il 'bacio romano'

Liam, con il cuore a pezzi, racconta a Wyatt di aver visto con i propri occhi sua moglie baciare Thomas. La rivelazione lascia Wyatt sconvolto, incapace di trovare parole di conforto. Liam, tuttavia, sembra deciso: nonostante l'amore che prova per Hope, considera il suo matrimonio finito. Il tradimento della moglie, e per di più con l'uomo che lui considera il suo peggior nemico, è qualcosa che non riesce a perdonare né accettare.

Wyatt prova a suggerire che forse c'è una spiegazione, ma Liam ribadisce con amarezza che non c'è nulla che possa giustificare quanto accaduto. Intanto, sull'aereo che riporta il gruppo da Roma a Los Angeles, Hope, ignara che Liam abbia scoperto tutto, si rivolge a Thomas con tono quasi implorante, chiedendogli di dimenticare il bacio che si sono scambiati il giorno prima.

Hope ammette di aver agito d'impulso e insiste sul fatto che il loro rapporto debba rimanere strettamente professionale. Thomas, visibilmente turbato ma anche comprensivo, accetta di rispettare il desiderio di Hope, nonostante sia chiaramente ancora scosso dall'intensità del momento che hanno condiviso. Steffy, a cui Liam ha raccontato l'accaduto e ne conosce le implicazioni, osserva tutto con un misto di frustrazione e sdegno.

Nonostante le sue perplessità su Hope, decide di non intervenire, anche se è evidente che fatica a contenere il proprio disappunto per l'intera situazione. Una volta a Los Angeles, la quotidianità riprende. Steffy si riunisce con Finn, che le chiede com'è andato il viaggio. Con grande diplomazia, Steffy gli racconta di quanto la trasferta sia stata un successo dal punto di vista professionale e non può evitare di riferirgli di aver notato un avvicinamento tra Hope e Thomas.

Tuttavia, decide di non menzionare il bacio tra Liam e lei, nato dalla vulnerabilità del momento. Finn, che era stato uno dei sostenitori più accesi dell'idea che Liam raggiungesse Hope per sorprenderla, resta senza parole alla notizia. La sua incredulità si mescola a un senso di amarezza per Liam, sapendo quanto questo colpo possa ferire il suo amico.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope torna a casa da Liam ignorando che quest'ultimo è a conoscenza del suo bacio con Thomas.