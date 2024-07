Beautiful anticipazioni 21 Luglio, Liam ignora il segreto di Hope: Thomas ora lavora al suo fianco

Beautiful torna domani, domenica 21 Luglio, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Liam è convinto di aver fatto cambiare idea a sua moglie. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 21 Luglio: Thomas è tornato nell'azienda di famiglia

Hope ha raccontato a Liam quello che ha appreso negli ultimi giorni: la sua collezione rischia di chiudere: Dopo le recensioni negative e le scarse vendite della linea "Hope for the Future", la Forrester Creations ha preso questa drastica decisione. L'alternativa, suggerita da Steffy, è riassumere Thomas come capo stilista.

La disponibilità di sua moglie a lavorare fianco a fianco con la persona che ha causato tanti problemi alla famiglia fa arrabbiare Liam. L'uomo implora Hope di prendere in considerazione altre soluzioni. Dopo una lunga discussione, il figlio di Bill è convinto di aver fatto cambiare idea a sua moglie e va a pranzare con Wyatt.

Thomas Forrester è tornato a lavorare con Hope

Hope, tornata in ufficio, prende una decisione diversa. Dopo aver ascoltato i pareri di Steffy e Taylor e, dopo aver parlato con lo stesso Thomas, decide di riassumere il giovane Forrester. Brooke, vittima degli inganni di Thomas, accetta con riluttanza la decisione di Hope. Anche il piccolo Douglas si mostra contento della soluzione.

Nel frattempo, Liam, ignaro di quello che sta succedendo alla Forrester Creations, racconta a Wyatt la discussione avuta con la moglie ed esprime la sua soddisfazione per averla convinta a tenere Thomas lontano dalla loro vita. Ma non è così: Thomas è stato riaccolto nella squadra di "Hope for the Future" e viene reintegrato come capo stilista.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope è ancora indecisa se riaccogliere Thomas alla Forrester