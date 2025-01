Beautiful anticipazioni 21 gennaio: Steffy lascia Finn e si rifugia da Eric

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 21 gennaio alle 13.40:Finn combatte per salvare il suo matrimonio. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Sheila vorrebbe stabilirsi da Deacon ma lui cerca di convincerla a lasciare la città. Dopo il salvataggio della piccola Kelly, la Carter è convinta che avrà una seconda occasione e sarà accolta nella vita del figlio e della sua famiglia. Deacon, però, sa che le donne che fanno parte della sua vita, Brooke e Hope, disapproverebbero la sua amicizia con Sheila.

Sharpe teme che il legame con la Carter possa causargli addirittura la perdita del ristorante che con tanta fatica ha messo su. Sheila, però, sfodera tutte le sue armi di seduzione per convincere Deacon a tenerla con sé. Wyatt vorrebbe che Liam confessasse che desidera rimettersi con Steffy. Liam nega fino alla fine. Ma poi è costretto ad ammettere di non pensare ad altro che al bacio che le ha dato a Roma.

Anticipazioni di Beautiful: Eric accoglie in casa sua nipote

La tensione tra Steffy e Finn raggiunge un punto di rottura irreversibile quando Liam le rivela che Finn ha abbracciato Sheila in tribunale dopo la sua assoluzione. La donna poi scopre che la stessa Sheila, dopo aver pedinato Finn e Kelly in spiaggia, ha salvato la bambina che rischiava di annegare a causa di una distrazione del dottore.

Per Steffy, questi eventi sono l'ennesima dimostrazione che Fin non è in grado di proteggerla né di garantire la sicurezza dei loro figli. Dopo un confronto teso e doloroso, Steffy prende una decisione drastica: lascia il marito e si trasferisce con Kelly e Hayes a casa del nonno Eric, decisa a iniziare una nuova vita lontano da un uomo di cui non si fida più.

Finn, devastato dalla decisione della moglie, tenta disperatamente di convincerla a ripensarci. La sua famiglia è tutto per lui, e l'idea di perderla lo getta nella disperazione. Assicura a Steffy che non avrà più contatti con Sheila, che farà di tutto per dimostrarle di essere un buon marito e un padre responsabile. Ma Steffy, ferma nella sua determinazione, non torna sui suoi passi.

