Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: Sheila esce di prigione, Liam incastra Finn per riconquistare Steffy

Sabato 21 dicembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che la liberazione di Sheila cambia le carte in tavola. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Steffy ribadisce il suo amore per Finn, sottolineando la forza della loro relazione basata su fiducia e rispetto. È convinta che nulla possa intaccare il loro legame, a meno che Finn non si riavvicini a Sheila Carter, evento che lei considera impossibile. Tuttavia, ignora che Finn, proprio in quel momento, stia abbracciando Sheila in carcere, confessandole quanto l'assenza di una madre abbia segnato la sua infanzia.

Per Sheila, è un giorno cruciale: deve affrontare il processo che determinerà se sconterà l'ergastolo per i suoi crimini, inclusi tentati omicidi. Intanto, a "Il Giardino", Brooke, Eric e Deacon attendono aggiornamenti da Ridge sull'udienza, rievocando i momenti drammatici legati a Sheila e l'impatto devastante che ha avuto sulle loro vite, soprattutto dopo il tentativo di uccidere Steffy e Finn.

Finn

Anticipazioni di Beautiful: Liam inizia la guerra contro Finn

Brooke, Deacon, e Ridge riflettono con rabbia sui crimini che Sheila ha commesso per anni, terrorizzando le loro famiglie. La sua presenza ha sempre minacciato l'equilibrio della loro vita, e ora, con l'udienza in corso, il rischio che venga rilasciata è davvero concreto. Un'ampia parte della famiglia Spencer e dei Forrester partecipa all'udienza, compreso Liam, la cui presenza è mal vista da Finn.

Dopo la fine del matrimonio con Hope, Fin teme che Liam possa nutrire l'idea di tornare con Steffy e lo mette in guardia. Liam, tuttavia, ribadisce il suo diritto di essere lì, sostenendo che come padre di Kelly, figlia di Steffy, abbia il diritto di partecipare a un evento tanto cruciale.

Il momento culminante dell'udienza è un colpo di scena che lascia tutti sbalorditi. Nonostante l'evidenza della confessione di Sheila a Bill Spencer, il giudice, con grande disappunto generale, annuncia che non può accettare la confessione come valida, poiché è stata estorta tramite metodi illegali. La sorpresa cresce quando, con immenso stupore di tutti, Sheila viene rilasciata.

Nel corridoio del tribunale, Finn, che assiste incredulo alla sentenza, si avvicina a sua madre appena rilasciata. Lei, felice di essere libera, lo accoglie in un abbraccio, che Finn ricambia, mentre non si accorgono di essere osservati da Liam, che, con il cellulare, registra la scena. Nel frattempo, alla Forrester Creations, ignari dell'accaduto, Brooke e R.J. discutono della situazione di Sheila.

Entrambi sono convinti che la giustizia trionferà e che finalmente la Carter riceverà la giusta punizione. Decidono persino di organizzare dei festeggiamenti per la sua condanna, convinti che sia solo questione di tempo prima che Sheila venga messa dietro le sbarre. Quando Sheila esce finalmente di prigione, si ferma a salutare Mike, convinto che la donna sia stata condannata.

La donna gli rivela la verità, lasciandolo sorpreso e contento per lei, ma anche rattristato, poiché lui, invece, rimarrà in prigione. La Carter si mostra subito determinata a riprendersi il suo posto nella vita di Finn e del piccolo Hayes, il figlio che ha sempre sognato di avere al suo fianco.

Al ritorno a casa, Steffy, consapevole del pericolo che Sheila rappresenta per la sua famiglia, si precipita ad organizzare un potenziamento della sicurezza. Con un forte senso di protezione nei confronti di Finn e dei bambini, dispone immediatamente delle guardie del corpo per tutti loro, temendo che l'uscita dal carcere della donna potrebbe significare nuove minacce per la loro serenità.