Beautiful anticipazioni 21 dicembre: Sheila si avvicina alla culla del figlio di Finn e Steffy

Beautiful torna domani, giovedì 21 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 20 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 20 dicembre

Katie e Donna parlano con la sorella Brooke della sua delicata situazione con Ridge. Brooke e Taylor si punzecchiano riguardo a Ridge e alla custodia di Douglas.

Anticipazioni del 21 dicembre: Li e Finn si Confrontano

Li e Finn si ritrovano per discutere degli eventi che hanno coinvolto Sheila. Nel frattempo la donna continua a non seguire i consigli di Deacon e si avvicina ancora una volta alla casa di Finn e Steffy.

Nella prossima puntata: Sheila si avvicina ad Hayes

Sfruttando un momento di assenza di Finn e sua moglie Steffy, Sheila si intrufola nella casa dove vivono suo figlio e Steffy e si avvicina in maniera furtiva alla culla di Hayes.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke è preoccupata che Taylor voglia mettersi in mezzo alla sua relazione con Ridge.