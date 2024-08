Beautiful anticipazioni 21 agosto: Taylor tradita? Brooke e Ridge si riavvicinano senza che lei lo sappia

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 21 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Taylor ignora quello che sta succedendo a casa Logan. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 21 agosto: L'amicizia tra Taylor e Brooke resisterà al ritorno di Ridge?

Negli episodi precedenti, abbiamo visto Liam arrivare alla Forrester Creations e trovare Thomas e sua moglie abbracciati sul divano, ma la situazione non era come sembrava. Hope era caduta mentre provava un vestito, e il giovane Forrester era intervenuto solo per aiutarla. Nonostante le spiegazioni, Liam, già sospettoso, non ha creduto alla versione della moglie e, dopo aver cacciato Thomas, è esploso in una scenata di gelosia.

Rimasta sola, Hope ha iniziato a immaginare di baciare Thomas, un pensiero che l'ha turbata e la portata a temere di somigliare a sua madre Brooke, famosa per essersi legata a uomini sbagliati. Nel frattempo, la Logan si prepara per una cena con Ridge e la famiglia, ma Hope, sconvolta dagli eventi, ha deciso di non partecipare per cercare di recuperare l'intimità con Liam. Così, Brooke e Ridge si ritrovano da soli e, ricordando con nostalgia i bei momenti vissuti insieme, confessano entrambi di aver sentito la mancanza l'uno dell'altro.

Brooke e Taylor, la loro amicizia potrebbe essere a rischio

Hope, dal canto suo, vuole dimostrare a Liam che il loro matrimonio e la loro passione sono ancora vivi, nonostante il tempo trascorso lontana da casa per lavorare con Thomas e il resto della squadra alla nuova collezione della sua linea. A casa di sua figlia, intanto, Taylor, ignara del cambio di programma dei Logan, rassicura Steffy e Thomas che la sua amicizia con Brooke non subirà scossoni con il ritorno di Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas, Taylor e Steffy riflettono sul piano di Ridge e Bill per catturare Sheila.