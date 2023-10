Beautiful anticipazioni 20 ottobre, la scioccante verità: Deacon è complice di Sheila

Beautiful torna domani venerdì 20 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 19 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 19 ottobre

Finn, dopo aver scambiato un paio di ragazze per Steffy, seguendo i rintocchi di una campana, la trova nel momento in cui esce da una chiesa e i due finalmente si riabbracciano. Baker bussa alla porta di Deacon e in casa c'è anche Sheila, che si nasconde.

Anticipazioni del 20 ottobre: Deacon protegge Sheila

Baker sopraggiunge all'improvviso a casa di Deacon, il quale sta nascondendo Sheila. Tuttavia, Baker decide di non entrare, e pertanto non si accorge della presenza di Sheila nella residenza. La sua mancata intrusione lascia Sheila libera di restare nascosta.

Nel prossimo episodio: Sheila riesce ad evitare l'arresto

Sheila rimane quindi libera, situazione che perdura anche dopo l'arresto di Mike, la guardia carceraria che l'ha aiutata a fuggire. Nonostante gli sforzi delle autorità per rintracciarla, Sheila riesce abilmente a eludere ogni tentativo di cattura, questa volta con la complicità di Deacon.

Nella nuova puntata: Finn e Steffy riabbracciano i figli

Nell frattempo, a Montecarlo, Finn ha ritrovato Steffy. Dopo un momento di forte commozione, i due decidono di fare ritorno in albergo, dove i bambini sono già con Ridge e Taylor. Ora, la famiglia è finalmente riunita, scaldando il cuore di tutti con una grande gioia ed entusiasmo palpabile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn riesce finalmente a trovare Steffy e a riabbracciarla.