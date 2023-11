Beautiful anticipazioni 20 novembre, Hope e Thomas: Confronto sul futuro di Douglas, Sheila cerca un rifugio

Beautiful torna domani, lunedì 20 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 18 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata di sabato 18 novembre

Brooke sospetta che Taylor nasconda il secondo fine di creare una frattura tra lei e il marito e va a parlare della questione con lei. Brooke e Taylor discutono su dove debba andare a vivere Douglas. Brooke insinua che Taylor, più che essere interessata al nipote, stia cercando di tornare con l'ex marito Ridge.

Anticipazioni del 20 novembre: Hope e Thomas discutono il futuro di Douglas

Nel tranquillo scenario dello chalet, Hope e Thomas affrontano una discussione cruciale sul futuro di Douglas. Hope esprime apertamente le sue preoccupazioni e paure riguardo alla possibilità che Thomas porti il figlio a vivere in modo stabile con lui.

La prospettiva di un cambiamento significativo nella vita di Douglas terrorizza Hope, e la discussione con Thomas diventa un momento carico di tensione e incertezza riguardo al destino del bambino.

Sheila, temendo di essere scoperta e desiderosa di mantenere il suo nascondiglio, cerca di convincere Deacon a ospitarla e a mantenere il suo segreto. I due hanno passato una notte di passione quando la Carter, indossando una maschera, ha ingannato Deacon.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hope non vuole separarsi da Douglas e cerca di convincere Thomas a rinunciare alla sua custodia.