Beautiful anticipazioni 20 novembre: Andrea Bocelli celebra Brooke e Ridge, Liam torna a Los Angeles da solo

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 20 novembre alle 13:45, nella trama di domani Ridge, Brooke e gli altri salutano Roma in modo speciale. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Liam ha visto Hope baciare Thomas facendo lei il primo passo e mentre i due continuano a esplorare Roma insieme, comportandosi in modo molto affettuoso, Liam incontra per caso Steffy e, disperato, le racconta la scena a cui ha assistito e di pensare che il suo matrimonio sia finito con il tradimento di sua moglie. Sconvolta, Steffy cerca di consolarlo, quando all'improvviso Liam la bacia.

Roma è stata sicuramente un successo per la famiglia Forrester dal punto di vista professionale. E dal punto di vista sentimentale per Brooke e Ridge. Sul jet in attesa sulla pista di ripartire per Los Angeles, Carter, Thomas, Steffy e Hope parlano della riconciliazione della coppia e i due figli di Ridge dichiarano di non aver alcuna intenzione di ostacolarli avendo imparato la lezione.

Liam si confida con Wyatt

Anticipazioni di Beautiful: la rivelazione di Liam e il bacio che cambia tutto

Ridge, pur con grande dispiacere, si rende conto che è arrivato il momento di lasciare la magica atmosfera di Roma. Invita quindi Brooke a dirigersi all'aeroporto, ma lei, con un sorriso misterioso, gli svela di avere ancora una sorpresa per lui. Nella sontuosa villa romana che ha ospitato l'intera famiglia Forrester, le dolci note di una melodia familiare cominciano a risuonare nell'aria.

Ridge, incuriosito, segue il suono fino a scoprire che, al pianoforte, c'è Andrea Bocelli in persona, che interpreta una romantica canzone dedicata a loro. Ridge rimane senza parole davanti a questo gesto inaspettato e profondamente emozionante, orchestrato da Brooke. L'atmosfera si fa ancora più magica quando Andrea presenta la moglie, Veronica, e la figlia, Virginia, svelando che l'albergo dove hanno soggiornato tutti è la villa romana di proprietà della famiglia Bocelli.

Dopo un affettuoso saluto e parole di stima reciproca, Ridge e Brooke si preparano finalmente a dire addio alla città eterna, portando con sé il ricordo indelebile di un viaggio che ha segnato una nuova tappa nella loro storia d'amore. Nel frattempo, Liam, rientrato in anticipo a Los Angeles con un volo di linea, si rifugia nello chalet.

Qui viene raggiunto dal fratello Wyatt, a cui confida ciò che ha visto a Roma: Hope che bacia Thomas con passione. Distrutto e incredulo, Liam ammette di non sapere come affrontare la situazione o se il suo matrimonio possa mai sopravvivere a questo tradimento. Wyatt, visibilmente colpito, cerca di consolarlo, pur non nascondendo la propria preoccupazione per il futuro della coppia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope chiede a Thomas di non parlare più del loro bacio a Roma.