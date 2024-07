Beautiful, anticipazioni 20 luglio: Hope riporta Thomas nella sua vita, ma Liam non ci sta

Sabato 20 luglio torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Taylor e Steffy festeggiano il ritorno di Thomas. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 20 Luglio: Una decisione che coinvolge tutta la famiglia

Hope ha spiegato a suo marito che Steffy le ha proposto di reintegrare Thomas nella Forrester Creations per salvare la sua linea. Dopo l'insuccesso dell'ultima collezione, l'azienda rischia di chiudere definitivamente, come deciso dall'ultimo consiglio di amministrazione. Nonostante la sua riluttanza, la figlia di Brooke sembra intenzionata a seguire i consigli di Steffy.

Liam non è d'accordo con la decisione presa da sua moglie, ricordandole i numerosi problemi che Thomas ha procurato a tutta la famiglia. Più tardi, si ritrova a pranzare con suo fratello Wyatt e si dice sicuro di aver convinto sua moglie a rinunciare a lavorare di nuovo con il giovane Forrester.

Taylor festeggia il ritorno di suo figlio in azienda

Le cose, però, non vanno come spera. Hope, infatti, negli uffici della Forrester, dopo una sofferta decisione, decide di accettare il ritorno di Thomas nella squadra di "Hope for the Future". La notizia viene accolta con grande gioia da Douglas, felice di vedere suo padre e la donna che lo ha cresciuto lavorare fianco a fianco.

Anche Taylor e Steffy festeggiano il ritorno di Thomas nell'azienda di famiglia. Brooke, invece, è molto più cauta; dopo i trascorsi con il giovane Forrester, vuole aspettare prima di esprimere un parere. Thomas, nel frattempo, viene nuovamente annesso nella squadra di lavoro di Hope e reintegrato come capo stilista di "Hope for the Future" con l'avallo di Steffy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Liam viene a conoscenza del proposito di Hope di reintegrare Thomas in azienda.