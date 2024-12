Beautiful, anticipazioni 20 dicembre: Sheila davanti al giudice, i Forrester in ansia per la sentenza

Venerdì 20 dicembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Finn confessa la mancanza della madre biologica. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope si confronta con Liam, accusandolo di non aver mai superato il legame con Steffy e di aver trascurato i suoi sentimenti. Stanca di vivere all'ombra di una relazione irrisolta, Hope prepara i documenti per il divorzio, segnando la fine del loro matrimonio. Nonostante l'amore che ancora prova, decide di voltare pagina.

Liam, sconvolto, incontra Steffy a "Il Giardino" e le confessa la decisione di Hope, lasciandola turbata. Durante la conversazione, Liam si scusa per i baci scambiati con Steffy, definendoli un errore che non si ripeterà. Promette di rispettare il matrimonio di Steffy con Finn e dichiara di voler fare tutto il possibile per ricostruire il rapporto con Hope, dimostrando il desiderio di recuperare la sua famiglia.

Anticipazioni di Beautiful: Brooke, Eric e Deacon aspettano notizie dal Tribunale

Steffy ribadisce con forza il suo amore per Finn, rassicurando Liam e se stessa che la loro relazione è solida e basata su fiducia e rispetto reciproco. Sottolinea che l'unica circostanza capace di incrinare il loro legame sarebbe un eventuale riavvicinamento di Finn alla madre naturale, Sheila Carter, ma è convinta che ciò non accadrà mai.

Steffy Forrester, sicura che suo marito non possa mai perdonare Sheila Carter per i crimini commessi contro di loro, non sospetta minimamente che proprio in quel momento, nel carcere, Finn, abbracciato dalla madre biologica, stia rivelando quanto da bambino abbia sofferto per l'assenza di una figura materna nella sua vita.

È un giorno cruciale per Sheila: deve comparire davanti al giudice per il processo, al termine del quale scoprirà se sarà condannata al carcere a vita per i suoi numerosi crimini, tra cui l'omicidio. Nel frattempo, a "Il Giardino", Brooke, Eric e Deacon si ritrovano per aspettare notizie da Ridge sull'esito del processo. Tra una conversazione e l'altra, i tre ricordano i momenti più drammatici legati a Sheila, come il giorno in cui tentò di uccidere Steffy e Finn, e come le azioni della Carter abbiano lasciato cicatrici profonde nella loro famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn va a trovare Sheila in carcere.