Beautiful anticipazioni 20 dicembre, Brooke contro Taylor: da Ridge a Douglas lo scontro è totale

Beautiful torna domani, mercoledì 20 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 19 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 19 dicembre

Mentre Hope è disperata perché non riesce a riportare a casa il piccolo Douglas, Thomas non riesce a smettere di pensare a lei. Paris prova un abito disegnato da Zende.

Anticipazioni del 20 dicembre: Katie e Donna Affrontano Brooke

Katie e Donna, consapevoli della delicata situazione sentimentale di Brooke con Ridge, affrontano la sorella per discuterne e consigliarla.

Le due donne evidenziano le preoccupazioni della famiglia riguardo agli sviluppi dei legami tra i due protagonisti di questa tormentata storia d'amore, temendo che Brooke possa soffrire ulteriormente a causa delle scelte di Ridge.

Nel prossimo episodio: Il Duello Verbale tra le due rivali

Brooke e Taylor si ritrovano in un confronto verbale acceso, discutendo della complicata situazione con Ridge. Le tensioni emergono soprattutto quando si affronta il delicato tema della custodia di Douglas, il piccolo figlio di Thomas è diventato un nuovo terreno di scontro tra le due rivali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Liam non riesce a capire che cosa Thomas stia tramando.