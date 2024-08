Beautiful anticipazioni 20 agosto: Hope ha delle fantasie su Thomas e teme di assomigliare a Brooke

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 20 agosto alle 13:40, la trama ci svela che Liam non ha torto e sua moglie è attratta da Thomas. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 20 agosto: Hope in crisi: dubbi sul suo matrimonio

Liam è arrivato alla Forrester Creations in un momento delicato: ha trovato Thomas e sua moglie abbracciati sul divano. Tuttavia, la situazione non era come poteva sembrare. Hope aveva perso l'equilibrio mentre provava un capo della nuova collezione, e Thomas era intervenuto per evitare che cadesse, finendo così insieme sul divano.

Nonostante le spiegazioni di Hope, Liam, già sospettoso, non ha creduto a quanto detto da sua moglie e, dopo aver cacciato Thomas, è esploso in una violenta scenata di gelosia. Ha rimproverato alla donna di aver permesso al papà di Douglas di rientrare nella sua vita, dopodiché se ne è andato, lasciandola sconvolta.

Liam teme che Hope lo tradisca

Rimasta sola, Hope si ritrova improvvisamente a immaginare di baciare Thomas, un pensiero che la sorprende e la turba profondamente. Ricorda poi le parole di sua madre Brooke, che le aveva confidato i suoi rimpianti per essere stata attratta da uomini sbagliati. Questo le fa nascere il timore di somigliare a sua madre più di quanto avrebbe mai voluto, nonostante i suoi sforzi per mantenere una condotta morale impeccabile e dedicarsi alla famiglia.

Nel frattempo, Brooke si prepara per una cena a casa sua, aspettando Ridge insieme a sua figlia, Liam e i bambini. Tuttavia, Hope, scossa dagli eventi del giorno, decide all'ultimo momento di rifiutare l'invito. Vuole passare la serata in solitudine con Liam, nel tentativo di recuperare l'intimità perduta a causa dei recenti contrasti. Ma con Liam ancora furioso e lei piena di dubbi, il loro rapporto sembra sempre più fragile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor tranquillizza Thomas ricordandogli che non ha fatto nulla di male