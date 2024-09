Beautiful Anticipazioni 2 settembre: Taylor visita Sheila in prigione, Katie riflette sui sentimenti per Bill

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 2 settembre alle 13:40, la trama ci rivela che alla Forrester si parla della cattura di Sheila. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Carter fa una domanda cruciale a Katie

Il piano di Bill e Ridge ha avuto successo: Spencer è riuscito a far credere a Sheila di essersi innamorato di lei. Ingannata dalla sua recita, Sheila è caduta nella trappola e ha confessato i suoi crimini, non sapendo che l'FBI aveva piazzato microfoni e telecamere nella residenza del magnate, registrando tutto.

Nel frattempo, alla Forrester Creations, Carter, Taylor e Katie discutono della recente cattura di Sheila. Bill entra nell'ufficio con l'intenzione di accompagnare Taylor a far visita a Sheila in prigione. Vuole darle l'opportunità di un confronto catartico con la donna che ha causato tanta sofferenza a lei e alla sua famiglia. Nonostante le iniziali perplessità di Taylor, Spencer riesce a convincerla, e insieme lasciano l'ufficio.

Bill accompagna Taylor in carcere

Rimasti soli, Carter chiede a Katie cosa provi ora per il suo ex-marito, dopo aver scoperto il ruolo eroico che ha svolto per consegnare Sheila alla giustizia. Katie, che in precedenza aveva criticato duramente Bill per la sua apparente relazione con Sheila, ignara che tutto facesse parte di un piano ben congegnato, riflette sui suoi sentimenti ora che la verità è emersa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy accoglie la richiesta d'aiuto di Hope e si confronta con Liam, rassicurandolo sulle intenzioni di Thomas.