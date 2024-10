Beautiful anticipazioni 2 ottobre: Steffy fa una scelta su Hope, mentre Sheila cerca di incontrare Finn

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 2 ottobre alle 13:45, nella trama di domani Thomas riceve i complimenti di Carter dopo il viaggio a San Francisco. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Sheila spera di incontrare Finn

Steffy, desiderosa di mantenere la pace e l'armonia nella sua famiglia, decide di credere a Hope, convinta che la ragazza stia dicendo la verità riguardo ai suoi sentimenti per Thomas. Tuttavia, nel profondo del suo cuore, Steffy sa che il passato di Thomas è un'ombra che potrebbe riemergere in qualsiasi momento. Per questo motivo, non esita a mettere in guardia chiunque si avvicini a lui, minacciando di intervenire se dovesse accorgersi che qualcuno rischia di far ricadere il fratello nelle sue vecchie abitudini.

Nel frattempo, Thomas torna alla Forrester, dove viene accolto da Carter, che si complimenta con lui per il successo del meeting a San Francisco. Ma mentre ascolta i complimenti e discute degli affari, la mente di Thomas è costantemente rivolta a Hope. Non può fare a meno di riflettere sul loro rapporto e sull'intensità del legame che si è sviluppato durante il lavoro insieme.

Mike è stato arrestato per aver favorito la fuga di Sheila

Nella prigione, Sheila riceve la visita di Mike, un ex complice, che seppur prigioniero riesce a entrare in contatto con lei grazie a qualche amico compiacente all'interno del penitenziario. Sheila, però, è delusa perché aveva sperato in un incontro con Finn. La sua richiesta di vederlo era motivata dalla speranza di instaurare un dialogo, sfruttando il fatto che lui è il suo medico curante dopo averla salvata da un infaqrto al momento dell'arresto. La sua delusione è palpabile, poiché sperava che il figlio potesse mostrare un segno di comprensione o, addirittura, di affetto.

