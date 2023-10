Beautiful anticipazioni 2 ottobre: Finn vuole Steffy e chiede aiuto a Mike

Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda lunedì 2 ottobre alle 13:40 circa su Canale 5.

Beautiful torna lunedì 2 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn sempre più disperato. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 30 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 settembre

Brooke e Ridge comunicano a Liam e a Hope di aver convocato Baker per riferirgli i loro sospetti su Mike, la guardia carceraria che potrebbe aver fatto evadere Sheila di prigione e che ha dei trascorsi con lei.

Beautiful anticipazioni del 2 ottobre: La disperazione di Finn

Sheila tiene Finn sedato per evitare che si agiti e scappi via, ma Finn si sveglia e urla a sua madre chiedendo di poter vedere Steffy. Non riesce però a convincerla a lasciarlo andare.

Nella puntata di lunedì della soap: Finn parla con Mike

Appena Sheila si allontana dalla stanza, Finn cerca di persuadere Mike ad aiutarlo a fuggire. Mike è la guardia carceraria che, come Brooke e Ridge sospettano, ha aiutato Sheila nella sua evasione. Finn gli promette che non lo denuncerà per rapimento.

Nel prossimo episodio: Hope indaga su suo padre

Ridge ha chiesto a Hope se Deacon abbia veramente interrotto ogni legame con Sheila. Ora, Hope desidera assicurarsi se suo padre è in contatto con Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn cerca di persuadere Mike a liberarlo