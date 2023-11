Beautiful anticipazioni 2 novembre: Sheila è morta, ma i Forrester non possono festeggiare

Beautiful ritorna domani, giovedì 2 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 1° novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 1° novembre

Thomas vuole riavere l'affidamento esclusivo di Douglas e portarlo a vivere con lui a casa di Eric. Hope ne è sconvolta e anche Liam. Il detective Sanchez riunisce tutti i Forrester e annuncia che Sheila è morta sbranata da un orso.

Anticipazioni del 2 novembre: I dubbi dei Forrester

Dopo aver appreso della morte di Sheila, la famiglia Forrester dubita che la donna sia stata sbranata da un orso. Tutti conoscono l'abilità di Sheila nel depistare le indagini, e non riescono a credere che la loro nemica possa essere morta nel modo descritto dalle forze dell'ordine.

Nel prossimo episodio: La prova del DNA

Nonostante i dubbi dei suoi interlocutori, il detective Sanchez dispone di una prova inoppugnabile: il DNA della vittima dell'orso corrisponde a quello di Sheila Carter. I Forrester, pur mantenendo uno scetticismo, si interrogano su quali siano i piani di Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge non riesce a smettere di pensare a Taylor.