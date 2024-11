Beautiful, anticipazioni del 2 novembre: Hope ha fantasie intime su Thomas, Brooke attesa dalla stampa a Roma

Sabato 2 novembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Douglas scrive una lettera a Hope. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio di Venerdì 1° novembre

Brooke teme che la figlia possa nutrire dei sentimenti per Thomas e cerca di dissuaderla dal portarlo con sè. Tuttavia, poichè Hope è decisa, Brooke si consola pensando che anche lei sarà presente e potrà così osservare la situazione. Wyatt suggerisce a Liam di parlare ancora con Hope, proponendo di coinvolgere Thomas in videochiamata da Los Angeles. Ridge, fiero del figlio, supporta la sua presenza a Roma, ma non può fare a meno di chiedergli se sia sicuro di non essere più ossessionato da Hope e Thomas lo rassicura.

Anticipazioni di Beautiful: Liam e Steffy sono preoccupati per il viaggio a Roma

Il clima di sfiducia crescente mette a dura prova Hope, che si ritrova a riflettere su se stessa quando riceve una lettera toccante da Douglas, il quale si rivolge a lei e Thomas chiamandoli "mamma" e "papà". Questo gesto inaspettato mette Hope di fronte a sentimenti che non può più ignorare: il suo cuore sembra portarla proprio verso Thomas.

Intanto, Ridge e Thomas parlano con Brooke riguardo alla sua partecipazione al viaggio a Roma. Thomas è felice che Brooke li accompagni, ritenendo che la sua presenza possa rassicurarla, permettendole di vedere la sintonia professionale e umana che lo lega a Hope e sottolinea come, dopo la fine dell'amicizia tra Brooke e Taylor, il compito di garantire l'armonia tra le due famiglie ora spetti proprio a loro.

L'attrazione di Hope per Thomas è sempre più forte

In azienda, Carter menziona i passati successi di Brooke alla Forrester Creations, ricordando trionfi come la formula anti-sgualcimento Belief e la linea di intimo "Brooke's Bedroom", che hanno contribuito a fare di lei una celebrità, tanto che numerosi clienti e la stampa sono in attesa di incontrarla a Roma. Orgogliosa del riconoscimento, Brooke decide ufficialmente di partecipare al viaggio in Italia.

Tuttavia, i pensieri di Hope si fanno sempre più intensi. Inizia a fantasticare su lei e Thomas in momenti intimi, un'immagine che la lascia profondamente turbata, rendendo evidente quanto la sua attrazione verso di lui stia crescendo. Steffy nota la distrazione di Hope e, collegando la situazione al fratello, la avverte di fare attenzione per evitare che Thomas possa ricadere nell'ossessione che in passato lo ha consumato.

Nel frattempo, Liam e Wyatt discutono l'imminente partenza per Roma e il rischio che il viaggio rappresenti. Pur inquieto, Liam si rifiuta di accompagnare Hope, fidandosi di lei, nonostante tutto. Steffy, preoccupata per la stabilità emotiva del fratello, prova ancora una volta a parlare con Liam, cercando di convincerlo che il problema potrebbe non essere Thomas, ma piuttosto la crescente attrazione di Hope verso di lui. Mentre i preparativi fervono, Hope si prende un momento per andare a trovare suo padre, Deacon, prima di partire.

