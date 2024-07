Beautiful anticipazioni 2 luglio: Sheila torna a perseguitare Steffy e Finn? Brooke ha una serata romantica

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 2 luglio alle 13:40, la trama ci svela che Sheila vuole tornare nella vita di Finn. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 2 luglio: L'infelicità di Sheila nonostante la libertà

Da quando Bill ha iniziato a frequentare la Carter, ha fatto di tutto per renderla felice. Ricattando Steffy e Finn, il magnate è riuscito a far cadere le accuse contro di lei, e ora Sheila è una donna libera. Spencer, infatti, ha costretto i due ragazzi a non testimoniare contro la madre biologica del dottore, minacciando di denunciare Taylor che, anni prima, gli aveva sparato.

Una volta libera, lei si è trasferita a vivere con il padre di Wyatt e Liam, nonostante le perplessità dei due ragazzi ed i loro dubbi sulla donna che in passato ha sparato a Steffy. Tuttavia, nonostante questo, la donna appare molto infelice e spesso resta chiusa in casa, nella grande dimora di Bill.

Lui non riesce a capire il motivo della sua tristezza e la spinge insistentemente a confidarsi e a spiegargli i motivi del suo malessere. Dopo un'iniziale riluttanza, Sheila ammette che, nonostante abbia ottenuto la libertà e le attenzioni che le riserva Bill, senza suo figlio Finn e suo nipote non riesce ad essere felice, e le piacerebbe condividere con loro la sua nuova vita.

Al contrario, Finn non vuole avere a che fare con le e ogni volta le sbatte la porta in faccia. Lei ha sperato nella compassione e nel perdono di suo figlio e della moglie. Proprio in quel momento il ragazzo, parlando con la madre adottiva Li, le conferma che non vuole avere nulla a che fare con la malefica donna.

Il corteggiamento di Hollis nei confronti di Brooke

Nel frattempo, continua il corteggiamento del giovane cameriere de Il Giardino, nei confronti della Logan. I due si sono conosciuti durante un pranzo al ristorante dove Brooke era andata con la sua amica Taylor. Nonostante la gelosia di Deacon, ex di Brooke e datore di lavoro di Hollis, quest'ultimo, complice anche l'aiuto di Taylor, invita la donna a cena e lei accetta. L'aitante ragazzo le confessa di aver sempre ammirato la sua bellezza, ma di non essersi mai fatto avanti per la presenza di Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hollis invita Brooke a cena