Beautiful Anticipazioni 2 gennaio: Brooke e Ridge, un nuovo capitolo nel loro intricato percorso

Beautiful torna domani, martedì 2 gennaio 2024, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 30.

Beautiful: riassunto della puntata dell'1 gennaio

Rincasando, Ridge vede Brooke abbracciare Bill, ma lei gli spiega che si trattava di un abbraccio innocente e gli ribadisce di amarlo. Thomas confida a Carter che vorrebbe trascorrere più tempo con suo figlio.

Anticipazioni del 2 gennaio: I Dilemmi Emotivi di Thomas:

Thomas si trova in una difficile situazione emotiva e condivide le sue incertezze con Carter. Desidera trascorrere più tempo con Douglas, suo figlio, ma al contempo esita a allontanarlo da Hope, a cui è ancora interessato, temendo di causarle sofferenza.

Nel prossimo episodio, Brooke e Ridge: Una Serata Speciale per Riavvicinarsi

Nel frattempo, Brooke è determinata a ristabilire un legame più profondo con Ridge. Sta organizzando una serata speciale, mirando a rafforzare la connessione tra loro. Hope, a sua volta, offre il suo sostegno a Brooke.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke consola Bill e gli consiglia di affidarsi ai suoi sentimenti per quanto riguarda Katie.