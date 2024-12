Beautiful anticipazioni 2 dicembre: Thomas vuole affrontare Liam, deciso a divorziare da Hope

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 2 dicembre alle 13:45: Steffy svela verità a Thomas. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Ridge, dopo aver appreso del bacio tra Hope e Thomas da Brooke, cerca di mantenere la calma e rassicurarla, ma la Logan è profondamente turbata, temendo che la crisi di Hope e Liam abbia radici troppo profonde e che l'attrazione della ragazza per Thomas sia stata sottovalutata da tutti.

Steffy affronta Thomas apertamente riguardo al bacio sotto il Colosseo. Sebbene riconosca i suoi sforzi di cambiamento, rimane scettica sul suo comportamento. Nel frattempo, il figlio di Quinn convince Liam a tornare a casa per ascoltare Hope, ma il confronto è drammatico. Nonostante le suppliche di Hope, Liam è inflessibile: non riesce a perdonare il tradimento con Thomas, la persona che più disprezza. Con il cuore spezzato, annuncia la sua decisione di divorziare.

Liam rivela a Wyatt che vuole il divorzio

Anticipazioni di Beautiful: Liam è sempre più deciso a chiedere il divorzio

Steffy affronta Thomas con una notizia che cambia le carte in tavola: tutti ormai sanno che è stata Hope a baciare Thomas, e questa informazione è stata confermata da Liam stesso. Steffy sottolinea che, nonostante Thomas continui a proteggere Hope, la verità è ormai chiara e nessuno può ignorarla. Il fratello, visibilmente turbato, manifesta l'intenzione di parlare con Liam per chiarire la situazione, ma Steffy lo sconsiglia vivamente.

Per lei, l'unica cosa che potrebbe peggiorare la situazione sarebbe un ulteriore confronto tra i due uomini, che potrebbe solo alimentare la rabbia e il risentimento di Liam. Poco dopo, Thomas e Hope si incontrano. La giovane, sopraffatta dalla disperazione, gli confida che suo marito ha deciso di divorziare.

Negli uffici della Spencer Publications, Wyatt fa visita a suo fratello per cercare di capire come stia affrontando questo momento difficile. Wyatt vuole sapere come sia andato il confronto tra Liam e Hope, e soprattutto se Liam sia riuscito a perdonare sua moglie. Spencer spiega a suo fratello che la situazione è ormai irreparabile.

Hope non è riuscita a spiegare perché abbia baciato proprio Thomas, un uomo che in passato ha più volte minato la loro felicità e il loro matrimonio. Questa mancanza di chiarezza ha fatto crollare l'ultimo barlume di fiducia di Liam, che ora non riesce più a riconoscere in Hope la donna che ha sposato.

Per Liam, il tradimento non è solo un atto fisico, ma una profonda rottura emotiva e psicologica. Non è solo la possibilità che Hope possa farlo di nuovo a tormentarlo, ma anche l'incapacità di comprendere le sue motivazioni. Questa distanza rende impossibile, per lui, andare avanti come se nulla fosse. La decisione di chiedere il divorzio è definitiva.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke è convinta che Hope combatterà per tenere saldo il suo matrimonio con Liam.