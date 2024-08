Beautiful anticipazioni 2 agosto: Sheila cade nella trappola di Bill, la reazione di Deacon

Venerdì 2 agosto torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Sheila accetta la proposta di Bill. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Beautiful, anticipazioni 2 agosto: La messa in scena del matrimonio

Ridge e Bill hanno messo da parte le divergenze del passato e, in gran segreto, in collaborazione con l'FBI, hanno studiato un piano per incastrare Sheila. Per questo motivo, Spencer ha impedito che Steffy e Finn testimoniassero contro di lei e le ha proposto di vivere nella sua dimora, diventando il suo amante, nonostante le proteste della famiglia.

Spencer, per mettere a suo agio Sheila, ha deciso di passare alla fase successiva del piano chiedendole di sposarlo. La proposta di matrimonio è solo una messa in scena per farle abbassare la guardia e farle confessare i delitti che ha commesso, in modo da mandarla definitivamente dietro le sbarre.

Sheila ha accettato la proposta di Bill

La donna sembra cadere nella trappola e corre a dare la notizia a Deacon, convinta che il magnate voglia sposarla davvero. Sheila mostra al suo amico e amante l'anello che ha ricevuto dal magnate quando le ha proposto di sposarla, sicura che l'uomo sia innamorato di lei e che i suoi sentimenti siano reali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke chiede a Lucy di convincere Bill a lasciare Sheila.