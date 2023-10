Beautiful anticipazioni 19 ottobre, Steffy scopre la verità: Finn è vivo, il commovente abbraccio a Montecarlo

Beautiful torna domani giovedì 19 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 18 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 18 ottobre

Sheila, ancora in fuga dalla polizia, sta raccontando a Deacon gli ultimi fatti, compresa la rivelazione della mancata morte di Finn, nella speranza di convincerlo a lasciarla nascondere a casa sua.

Anticipazioni del 19 ottobre: Finn vaga per Montecarlo alla ricerca di Steffy

Finn continua a girare per Montecarlo alla ricerca di Steffy. Dopo aver scambiato un paio di ragazze per Steffy, l'uomo visita i luoghi che sua moglie gli aveva detto di amare.

Nella nuova puntata: Il commovente abbraccio tra Steffy e Finn

Finn sente i rintocchi di una campana e cerca la Chiesa da cui provengono. Sul sagrato, vede Steffy appena uscita dalla chiesa, la chiama e le corre incontro. Lei è incredula, i due finalmente possono riabbracciarsi.

Nel prossimo episodio: Deacon tradirà la fiducia di Sheila?

Nel frattempo, negli Stati Uniti, Baker ha bussato alla porta di Deacon. In casa, c'è Sheila in cerca di rifugio. Sharpe va ad aprire la porta mentre la ricercata si nasconde, sperando che Deacon non la tradisca.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn è alla disperata ricerca di Steffy mentre lei ripensa ai momenti più belli vissuti con lui.