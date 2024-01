Beautiful anticipazioni 19 gennaio: Le Preoccupazioni di Brooke per la Sicurezza di Douglas

Beautiful torna domani, venerdì 19 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 18 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 18 gennaio

Ridge è appena rincasato per giocare a scacchi con Eric, quando qualcuno bussa alla porta di casa Forrester: sono gli ispettori del Servizio Tutela Minori che indagano sul caso Douglas Forrester.

Steffy si sfoga con Finn riguardo a Brooke che giudica colpevole dell'infelicità di suo padre.

Anticipazioni del 19 gennaio: Brooke ancora contro Thomas

Brooke Logan intensifica la sua campagna contro Thomas dopo averlo scoperto con un coltello mentre sbucciava un frutto vicino a Douglas.

La Logan condivide le sue preoccupazioni con Liam e Hope, esprimendo la convinzione che la presenza di Thomas rappresenti un pericolo per la sicurezza di Douglas.

Nella nuova puntata. I Servizi Tutela Minori indagano sui Forrester

La situazione si intensifica quando due ispettori del Servizio Tutela Minori si recano a casa di Eric per verificare la sicurezza di Douglas.

La visita è scaturita da una segnalazione telefonica che riportava un incidente con un coltello. La tensione cresce mentre la famiglia affronta un'indagine sulla sicurezza del bambino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas ringrazia Ridge per il suo sostegno.