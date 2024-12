Beautiful, anticipazioni 19 dicembre: Hope divorzia da Liam che va da Steffy

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 19 dicembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Hope ha preparato le carte per il divorzio. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Riassunto dell'episodio precedente

Sheila, ancora detenuta, non rinuncia al sogno di far parte della vita di Finn e del piccolo Hayes, nonostante i tentativi di Mike di farla ragionare. Devoto come sempre, Mike le promette sostegno, ma insiste affinché accetti la realtà: riconnettersi con suo figlio e il nipote è impossibile. Sheila, tuttavia, sfrutta un astuto stratagemma per far sì che suo figlio la visiti in carcere come suo medico.

Finn fatica a ignorare le manipolazioni di Sheila, che cerca di fargli ricordare il suo dolore per l'assenza della madre naturale. Intanto, Hope affronta Wyatt, giunto inaspettatamente per esprimerle il suo disappunto. Sconvolto dal bacio con Thomas, Wyatt la incalza, sottolineando i rischi che le sue azioni hanno comportato per il matrimonio e la famiglia.

Hope ha preparato le carte per il divorzio

Anticipazioni di Beautiful: Liam chiede scusa ad Hope per i baci

Hope si sfoga con Liam, accusandolo di non aver mai davvero superato il suo forte legame con Steffy e di averla sempre messa in secondo piano, trascurando le sue esigenze e i suoi sentimenti. Si dichiara stanca di vivere nell'ombra di una relazione che sembra non essere mai davvero finita, e la sua frustrazione la porta a prendere una decisione definitiva.

Hope ha preparato i documenti per il divorzio, segnando la fine di un matrimonio che sembrava solido, ma che ora è inevitabilmente giunto al capolinea. La ferita è profonda, e Hope sembra pronta a voltare pagina, nonostante l'amore che ancora prova per suo marito. Nel frattempo, Liam e Steffy si incontrano a "Il Giardino".

La giovane è sconvolta nell'apprendere che Hope ha deciso di separarsi da lui, mettendo fine al matrimonio. La notizia la colpisce duramente. Liam trova il modo di scusarsi con Steffy, le confessa che i baci che si sono scambiati non sono stati nulla di più che un errore, e promette che non si ripeteranno. Rassicura Steffy che, nonostante il suo legame con lei, ha molto rispetto per il matrimonio che ha con Finn e vuole fare tutto il possibile per sistemare le cose con Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila è contenta di poter rivedere Finn.