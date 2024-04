Beautiful anticipazioni 19 aprile: Deacon salva Sheila ma rischia la prigione

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Venerdì 19 aprile torna Beautiful con una nuova puntata alle 13:45. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Deacon copre ancora una volta le spalle a Sheila. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 18 aprile, mentre Deacon contatta Sheila con la scusa di recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza del ristorante, Steffy e Finn attendono l'arrivo della polizia e sono sempre più risoluti a ritrovarla per assicurarla alla giustizia. Il fatto che Steffy si sia imbattuta in Sheila, riconoscendola, fa piombare nuovamente tutti in un incubo.

Sheila convince Deacon ad aiutarla

Anticipazioni del 19 aprile: La fuga di Sheila e i segreti di Deacon

Dopo aver visto Sheila all'ingresso della toilette de "Il Giardino", Steffy e Finn hanno subito avvisato la polizia per cercare di catturare la donna che, dopo essere evasa dal carcere, aveva finto la sua morte.

Baker cerca le immagini delle telecamere

Baker arriva sul posto ma per allertare le forze dell'ordine ed iniziare una ricerca su grande scala della Carter vuole le prove fisiche che la donna sia viva, per questo chiede a Sharpe di poter visionare i filmati delle telecamere de Il Giardino.

Deacon, che per tutto questo tempo ha nascosto la madre biologica di Finn a casa sua, teme di essere scoperto e cede alle pressioni di Sheila e cancella tutte le immagini dei filmati simulando un guasto tecnico per permettere alla donna di fuggire senza avere la polizia alle calcagne.

