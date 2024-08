Beautiful anticipazioni 19 agosto: Liam fa una scenata di gelosia a Hope, Thomas la difende

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 12 agosto alle 13:40, la trama ci rivela che Liam perde il controllo. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 19 agosto: Liam equivoca una situazione e litiga con Hope

La "Hope for the Future" è in crisi, e per evitare il fallimento, Thomas è stato reintegrato nell'azienda di famiglia come stilista, lavorando fianco a fianco con Hope. Nonostante il loro complicato passato e l'ossessione che Thomas ha avuto per la figlia di Brooke, la sua riassunzione è stata vista come una necessità per salvare la linea di moda. Tuttavia, questa decisione non è stata ben accolta da tutti, in particolare da Liam, il marito di Hope, che è profondamente turbato dalla situazione.

Durante una cena con suo fratello Wyatt, esprime apertamente le sue preoccupazioni. Teme che il ritorno di Thomas possa riaccendere la sua ossessione per Hope. Wyatt, condividendo i dubbi del fratello, lo invita a rimanere vigile e a non sottovalutare il potenziale pericolo. Preoccupato, Liam decide di recarsi alla Forrester Creations per verificare di persona come stiano realmente le cose tra sua moglie e Thomas.

Anche Thomas ha subito la scenata di Liam

Una volta arrivato, Liam si trova di fronte a una scena che sembra confermare i suoi peggiori timori: Hope e Thomas sono seduti sul divano, apparentemente abbracciati. Per lui, questo è l'incubo che temeva da tempo, ma in realtà la situazione è molto diversa da come appare. Poco prima, Hope aveva perso l'equilibrio mentre provava un capo della nuova collezione. Thomas, nel tentativo di evitare che cadesse rovinosamente a terra, l'ha soccorsa, e i due sono finiti sul divano in modo del tutto casuale.

Proprio in quel momento, Liam è entrato nella stanza e la scena che lo fa esplodere di rabbia. Hope cerca subito di spiegare che Thomas stava semplicemente cercando di attutire la sua caduta mentre lavoravano insieme, ma suo marito, accecato dalla gelosia, non vuole ascoltare ragioni. Furioso, intima a Thomas di andarsene, nonostante si trovino nell'edificio della Forrester.

Rimasti soli, la tensione tra moglie e marito esplode in un acceso litigio. L'uomo accusa Hope di essere troppo vicina a Thomas e di non vedere il pericolo che rappresenta. Hope, sconvolta dalle accuse, cerca di difendersi, ma la situazione sembra ormai fuori controllo. Le incomprensioni e la gelosia rischiano di creare una frattura irreparabile tra i due.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope scivola tra le braccia di Liam