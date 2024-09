Beautiful anticipazioni 18 settembre: Deacon mette alla prova il conte Boucie, Ridge sfida R.J.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 18 settembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Deacon mette alla prova il conte Boucie . La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: R.J. respinge l'eredità familiare, ma Ridge insiste

Il conte Boucie fa il suo ingresso al ristorante "Il Giardino", accompagnato dal suo nipotino affamato Orville. Nonostante le stravaganze dell'uomo, Deacon decide di metterlo alla prova come sommelier, sperando che possa portare prestigio e raffinatezza alla selezione di vini del locale. La personalità eccentrica del conte suscita curiosità, ma resta da vedere se Boucie sarà davvero all'altezza delle aspettative di Deacon per dare una spinta alla sua attività.

Nel frattempo, alla Forrester Creations, Ridge continua a insistere affinché suo figlio R.J. entri a far parte dell'azienda di famiglia. Ridge è convinto che R.J. abbia un grande talento per la moda e che possa essere il futuro della Forrester, perciò lo sfida a disegnare un modello per dimostrare le sue capacità. Tuttavia, R.J. è riluttante e non condivide l'idea del padre. Convinto di poter seguire una strada indipendente, il ragazzo sottolinea il suo successo come influencer di viaggi e la sua determinazione a non farsi coinvolgere nelle dinamiche familiari.

Ridge vuole convincere R.J. a lavorare nell'azienda di famiglia

Nonostante le obiezioni di suo figlio, Ridge rimane entusiasta e fermamente convinto che il futuro del figlio sia nella moda, creando così un contrasto tra i due. Riuscirà Ridge a convincere R.J. ad accettare il suo destino nella Forrester Creations, o il ragazzo continuerà a cercare la sua strada lontano dall'azienda di famiglia?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope e Thomas continuano a lavorare fianco a fianco