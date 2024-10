Beautiful anticipazioni 18 ottobre: Hope parla a Brooke dei suoi sentimenti per Thomas, Ridge si apre a Taylor

Venerdì 18 ottobre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Brooke è indignata per le allusioni di Steffy. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge racconta il suo turbamento a Taylor

Hope, furiosa e frustrata, corre dalla madre per raccontarle quanto accaduto: Steffy parlando con Liam ha detto che sua moglie è attratta da Thomas. Brooke, indignata per l'intrusione della figlia di Taylor, ascolta attentamente la confessione di Hope e riesce a farle ammettere di essere attratta dal giovane Forrester. Questa rivelazione lascia Hope molto turbata, ma cerca di rassicurare sua madre, giurando che farà tutto il possibile per affrontare questo sentimento. Tuttavia, sottolinea che la sua attrazione per Thomas non è nemmeno paragonabile all'amore profondo che prova per Liam.

Nel frattempo, Ridge e Taylor stanno avendo una conversazione importante riguardo alla situazione attuale. Entrambi ricapitolano gli avvenimenti delle ultime settimane e Ridge rivela la sua sofferenza per essere stato messo da parte dalle due donne della sua vita. Questa confessione lascia sgomenta Taylor, che non aveva capito il turbamento dell'uomo.

Tuttavia, i loro discorsi vengono interrotti dall'arrivo di Steffy, che entra improvvisamente fermando il loro faccia a faccia. La ragazza racconta ai genitori di aver condiviso con Liam il suo sospetto che Hope possa avere dei sentimenti per Thomas. Le parole di Steffy sollevano immediatamente ulteriori preoccupazioni, creando una tensione palpabile tra i tre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor confessa a Deacon che non si fida più di Brooke