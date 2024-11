Beautiful anticipazioni 18 novembre, Roma unisce Brooke e Ridge, il loro destino è segnato

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 18 novembre alle 13:45: Taylor a Los Angeles riflette su Brooke. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope invita Liam a unirsi a lei per un evento a Roma, ma lui esita per via della presenza di Thomas. Durante la conferenza stampa, Hope elogia Thomas per il suo talento e il contributo al messaggio sociale della sua linea di moda. Dopo il successo dell'evento, Steffy si scusa con Hope per aver dubitato di lei, mentre Hope e Thomas decidono di festeggiare con una passeggiata per la città.

Intanto, Liam, pentito di aver dubitato di Hope, arriva a Roma e cerca di trovarla, ma si imbatte in Steffy, che gli racconta che Hope si sta rilassando in città. Mentre Liam la cerca tra i monumenti, vede finalmente Hope e Thomas al Colosseo. Con sua sorpresa e sgomento, assiste a un bacio appassionato tra i due, ignaro che Hope non si è accorta della sua presenza. A Los Angeles, Taylor per il suo aiuto con i bambini, mentre lei esprime i suoi timori su un possibile riavvicinamento tra Ridge e Brooke.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge e Brooke di nuovo insieme

Taylor, rimasta a Los Angeles, si apre con Finn, esprimendo il suo profondo disappunto verso Brooke. Riflette amaramente sul fallimento della loro amicizia, che un tempo sembrava solida, pur ammettendo di pentirsi di alcuni atteggiamenti avuti nei confronti della rivale. Nel corso della conversazione, Finn sorprende Taylor rivelandole di aver incoraggiato Liam a partire per Roma, convinto che un gesto così significativo possa rafforzare il legame con Hope e dissipare ogni dubbio tra loro.

A Roma, un momento carico di romanticismo si consuma tra Ridge e Brooke. Dopo averla raggiunta nel giardino della villa dei Cavalieri di Malta, Ridge le confessa di aver guardato attraverso il celebre buco della serratura sull'Aventino - dove secondo la leggenda si vede il proprio destino e il proprio futuro - e di aver visto la sua immagine riflessa.

Per lui, quel segno rappresenta una chiara indicazione: Brooke è il suo futuro, il suo destino. Con una dichiarazione appassionata, Ridge chiede a Brooke di essere per sempre la sua "Logan". Commosso, Brooke accetta, lasciandosi travolgere dall'entusiasmo e dall'emozione di ritrovarsi ancora una volta con l'uomo che ha sempre amato.

Con grande shock di Liam, Hope bacia Thomas all'improvviso con grande passione.