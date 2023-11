Beautiful anticipazioni 18 novembre: Brooke sospetta le reali intenzioni di Taylor

Beautiful torna domani, sabato 18 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 17 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 17 novembre

Hope confida alla madre di temere che l'intenzione di Thomas di rivolere Douglas con sè a tempo pieno metta a repentaglio l'equilibrio del bambino. Eric e Donna sono felici di avere a casa loro Douglas e Thomas, ma chiedono a Ridge cosa ne pensi Hope. Brooke va a parlare della questione con Taylor.

Anticipazioni del 18 novembre: Brooke affronta Taylor

Brooke, sospettosa delle reali intenzioni di Taylor, decide di affrontare la situazione e di discutere apertamente della questione. La tensione nel triangolo amoroso tra Brooke, Taylor e Ridge raggiunge nuovi livelli mentre nella donna emergono sospetti su un presunto secondo fine di Taylor

Nel prossimo episodio: Il futuro di Douglas: Brooke e Taylor in disaccordo

Nel corso della discussione, Brooke insinua che le preoccupazioni di Taylor per Douglas potrebbero nascondere un secondo fine più personale: il desiderio di riconciliarsi con l'ex marito Ridge.

Le clip di Beautiful

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas rivela ad Eric e Donna di come ha deciso di chiedere la custodia del piccolo Douglas.