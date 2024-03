Beautiful anticipazioni 18 marzo: Brooke riceve i documenti del divorzio da Ridge, Liam si scusa con Hope

Beautiful torna domani, lunedì 18 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato.

Beautiful: riassunto del 16 marzo

Thomas tenta di baciare Hope che lo respinge ricordandogli di essere sposata e gli chiede di assicurarle che non succederà più. Lui si scusa, dando la colpa alle forti emozioni della giornata e la prega di non fare parola del suo errore.

Brooke raggiunge Ridge alla Forrester e, dopo aver condiviso la gioia per i successi dei rispettivi figli, cerca senza successo di farsi spiegare perché abbia deciso di lasciarla all'improvviso per mettersi con Taylor. Hope torna a casa proprio quando Liam, non riuscendo a raggiungerla al telefono, stava per andare a cercarla da Eric.

Anticipazioni del 18 marzo: Liam si pente per la sua gelosia

Liam ha abbandonato la sfilata di moda organizzata da Hope a causa della sua gelosia verso Thomas. Ora Liam si scusa con Hope per non essere rimasto alla sfilata della collezione della linea Hope for the Futur e ribadisce il suo impegno a starle vicino sempre separando i suoi sentimenti verso Thomas da quelli per la moglie.

Nel prossimo episodio: Ridge sconvolge Brooke

Brooke ancora non si rassegna alla rottura del suo matrimonio, anche perchè ancora non ha capito il motivo per cui Ridge ha deciso di lasciarla. Per questo quando Carter consegna a Brooke i documenti per l'annullamento del suo matrimonio lei ne rimane sconvolta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke raggiunge Ridge alla Forrester e festeggiano il successo della sfilata di Hope e Thomas.