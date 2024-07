Beautiful, anticipazioni 18 luglio: Thomas fa una promessa a Brooke, Liam implora Hope

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 18 luglio alle 13:40, la trama di oggi è incentrata su Thomas e il suo tentativo di tornare alla Forrester Creations. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 18 luglio: Liam esprime a Hope il suo disappunto

Dopo che Steffy propone di reintegrare Thomas come capo stilista per salvare la linea Hope for the Future, lui assicura ad Hope di essere veramente cambiato e sottolinea l'importanza di lavorare insieme per il piccolo Douglas. Nel frattempo, Taylor cerca di convincere Brooke che suo figlio è pronto a tornare a lavorare nell'azienda di famiglia e non costituisce più una minaccia.

Poco dopo aver parlato con Hope, Thomas stesso cerca di persuadere Brooke della sincerità delle sue intenzioni e gli assicura che ormai la sua ossessione per la ragazza è passata. Successivamente, lo psicoterapeuta di Thomas e Taylor riconosce significativi progressi nel comportamento di Thomas e sostiene la speranza che possa tornare a lavorare.

Liam chiede ad Hope di allontanare Thomas dall'azienda

Liam, dopo aver tentato invano di convincere Bill a lasciare Sheila, apprende che sua moglie lavorerà di nuovo con Thomas. Il figlio di Bill chiede disperatamente ad Hope di non permettere il reintegro di Thomas, ma lei è disposta a rischiare pur di salvare la sua collezione dal fallimento e la chiusura.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas cerca di convincere Brooke del fatto che salverà la "Hope for the Future".