Beautiful, anticipazioni 18 gennaio: Steffy sa la verità su Sheila e Kelly, una frase di Finn la fa infuriare

Sabato 18 gennaio torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Sheila è convinta che dopo il salvataggio di Kelly tutto cambierà. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Steffy spiega a Liam di temere la violenza e l'imprevedibilità di Sheila, ma rassicura Liam che i figli sono la sua assoluta priorità e che farà di tutto per tenerli al sicuro. Poi lo invita a tornare in ufficio e promette che lo avvertirà non appena Kelly e Finn saranno a casa.

Nel frattempo Finn, sconvolto per il rischio che ha corso, continua a ringraziare Sheila per aver salvato Kelly e la bambina viene messa a parte dell'identità della donna che l'ha soccorsa. Alla Spencer Publications, Liam parla di nuovo della situazione con Wyatt ribadendo le sue inquietudini e la sua volontà di proteggere la figlia e Steffy. Sheila torna a casa da Deacon e gli racconta l'accaduto.

Steffy e Finn litigano

Anticipazioni di Beautiful: Steffy non si fiderà più di Finn?

Deacon non riesce a credere che Sheila abbia salvato la vita di Kelly e sostiene che questo episodio condizionerà sicuramente in positivo l'idea che suo figlio ha di lei. Nel frattempo Finn e Kelly tornano dalla spiaggia e raccontano a Steffy quanto è successo.

La giovane, inorridita alla sola idea che avrebbe potuto perdere la sua bambina, rimane senza parole quando Kelly le rivela che a salvarle la vita è stata la mamma di Finn, Sheila. Steffy va su tutte le furie, perché la presenza della Carter in spiaggia può significare soltanto una cosa: che la donna non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo folle disegno di far parte della vita di Finn e del nipotino Hayes.

Finn, devastato dal senso di colpa per aver messo involontariamente Kelly in pericolo, cerca di calmare la moglie, ma ogni tentativo sembra peggiorare la situazione. In un momento di esasperazione, Finn cerca di farle vedere il lato positivo, dicendo che Sheila ha salvato la loro bambina e che forse meriterebbe almeno un ringraziamento per questo. Tuttavia, Steffy, furiosa e disgustata, gli urla che non potrà mai fidarsi di una donna capace di manipolazioni così subdole.

Alla Spencer Publications, Liam, ignaro del confronto in corso tra Finn e sua moglie, discute ancora della situazione con Wyatt. Liam ribadisce che Finn non è in grado di proteggere Steffy e Kelly dalla pericolosità di sua madre biologica, ma Wyatt, con il suo tono diretto, gli insinua il dubbio che la sua insistenza possa nascondere qualcosa di più profondo, forse il desiderio di riconquistare Steffy. Liam nega, ma l'osservazione lo lascia pensieroso.

Nel Frattempo Steffy, alla richiesta di Finn di mostrare gratitudine a Sheila, rinfaccia a Finn l'abbraccio filiale che lui ha dato alla Carter nel corridoio del tribunale e grida al marito di non potersi più fidare di lui. Liam le ha riferito l'accaduto e le ha mostrato il video girato in tribunale dopo averlo osservato comportarsi in modo strano. Finn cerca di spiegarle i suoi sentimenti per la madre naturale.

