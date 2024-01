Beautiful anticipazioni 18 gennaio: Brooke vs Thomas, gli assistenti sociali dai Forrester per Douglas

Beautiful torna domani, giovedì 18 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 17 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 17 gennaio

Brooke insiste affinché Douglas torni a vivere con Hope e Liam. Nel frattempo Ridge, che al pari di Steffy e Taylor non giudica l'azione di Thomas pericolosa per il nipote, torna a casa di Eric per giocare a scacchi con lui.

Anticipazioni del 18 gennaio: I Servizi Tutela Minori Bussano alla Porta dei Forrester

Dopo una discussione intensa con Brooke riguardo al futuro di Douglas e al ruolo di Thomas come genitore, Ridge decide di rifugiarsi a casa di Eric per una partita a scacchi.

Tuttavia, il tranquillo momento padre-figlio viene bruscamente interrotto quando degli ispettori del Servizio Tutela Minori bussano alla porta di casa Forrester.

La domanda sorge spontanea: Brooke ha chiamato gli assistenti sociali come aveva minacciato di fare? Un nuovo e inatteso sviluppo getta un'ombra di mistero sulla situazione

Nel prossimo episodio: Steffy si Sfoga con Finn

Steffy, visibilmente frustrata, si confida con Finn: la ragazza ha individuato in Brooke la responsabile dell'infelicità di suo padre Ridge.

Convinta che Ridge sia ancora innamorato di Taylor, Steffy e suo fratello Thomas stanno mettendo in atto un piano per riunire i loro genitori.

