Beautiful anticipazioni 18 dicembre, Brooke e Liam esclusi da casa Forrester: ecco di chi è la colpa

Beautiful torna domani, lunedì 18 dicembre dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 16 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 16 dicembre

Liam e Brooke sospettano che le frequenti riunioni di famiglia a casa di Eric, organizzate da Steffy, facciano parte di un piano per ricomporre la famiglia Forrester che includa sia Ridge che il piccolo Douglas.

Anticipazioni del 18 dicembre: Riunione di Famiglia a Casa di Eric

Eric Forrester organizza un'ennesima riunione di famiglia presso la sua residenza, ma Liam e Brooke non ricevono l'invito. La decisione suscita numerose domande da parte degli esclusi.

Nella nuova puntata: I dubbi di Liam e Brooke

Liam e Brooke, dopo l'ennesima esclusione dalle riunioni di famiglia dei Forrester, sono sempre più convinti che Steffy e Taylor siano le artefici del mancato invito: le due donne, secondo la loro teoria, vogliono allontanare Ridge da sua moglie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas dice ad Hope che fa parte della famiglia Forrester.