Beautiful anticipazioni 18 aprile, Steffy e Finn sulle tracce di Sheila: l'incubo è tornato

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Queste sono le anticipazioni relative alla puntata di Beautiful di giovedì 18 aprile alle 13:45, la trama ci svela come tutti siano ripiombati nell'incubo dopo l'avvistamento a 'Il Giardino'. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Steffy ha di nuovo paura

Nell'episodio del 17 aprile Steffy si imbatte nella donna che ha cercato di spararle che, nonostante si sia camuffata, viene riconosciuta dal dito del piede destro mozzato. La Carter scappa e la ragazza corre a raccontare tutto a Finn. I due informano anche Deacon che finge di cadere dalle nuvole. Hope confessa a Liam che la notizia, ancora non confermata, che la loro nemica sia viva, la turba molto.

Uno dei travestimenti di Sheila

Anticipazioni del 18 aprile: Un travestimento di troppo tradisce Sheila

Ormai la Carter è stata smascherata, la sua testardaggine l'ha tradita. Nonostante gli avvertimenti di Deacon, la donna è uscita convinta che i suoi travestimenti impedissero agli altri di riconoscerla. Invece, quando si è imbattuta in Steffy all'ingresso della toilette de Il Giardino, la giovane Forrester l'ha identificata.

Deacon, che in queste settimane ha nascosto la donna evasa dal carcere a casa sua, cerca di depistare le indagini. Dopo che Finn e sua moglie l'hanno avvisato della loro scoperta, l'uomo cerca di avvisare Sheila, con la scusa di recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza del ristorante.

Finn avvisa Deacon che Sheila è viva

Nel frattempo, Steffy e suo marito hanno chiamato la polizia, il loro obiettivo è sempre lo stesso: assicurare alla giustizia la donna che ha procurato loro tanto dolore. L'incubo è tornato, e il fatto che la madre biologica di Finn si sia imbattuta proprio nella persona che ha cercato di uccidere, è ancora più inquietante.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hope confessa a Liam che la notizia che Sheila sia viva la turba molto.