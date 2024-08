Beautiful anticipazioni 18 agosto: Liam trova Hope tra le braccia di Thomas sul divano

Beautiful torna domani, domenica 18 agosto, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Liam arriva alla Forresters in un moneto cruciale. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 18 agosto: Un incubo che sembra diventare realtà

La giornata è iniziata con una certa tensione per Liam, che si ritrova a pranzare con suo fratello Wyatt. Mentre mangiano, esprime apertamente la sua crescente inquietudine riguardo al rapporto professionale tra sua moglie Hope e Thomas. Liam confida a Wyatt i suoi sospetti, convinto che Thomas potrebbe ricadere nella sua vecchia ossessione per sua moglie da un momento all'altro.

Wyatt, pur cercando di calmare il fratello, condivide le sue preoccupazioni e lo invita a non abbassare la guardia. Spinto dalle parole del fratello, Liam decide di andare di persona alla Forrester Creations per verificare che la situazione tra sua moglie Hope e Thomas sia davvero sotto controllo.

Liam si confida con Wyatt

Nel frattempo, alla Forrester Creations, Hope è immersa nel lavoro, provando uno dei nuovi modelli della collezione disegnata da Thomas. Durante la prova, la ragazza perde l'equilibrio e scivola da una pedana, rischiando di farsi male. Thomas, vedendo la scena, corre subito a soccorrerla, riuscendo a evitare che Hope cada rovinosamente a terra. Nella concitazione del momento, Hope finisce tra le braccia di Thomas, cadendo insieme a lui sul divano vicino. Il contatto tra i due, sebbene del tutto casuale e innocuo, sembra durare un istante di troppo.

È proprio in quel preciso momento che Liam entra nella stanza. La scena che si presenta davanti ai suoi occhi sembra confermare tutti i suoi peggiori timori: Hope e Thomas, abbracciati sul divano, sembrano incredibilmente intimi. Per Liam, questa è la prova inconfutabile che Thomas non è cambiato affatto e che la vicinanza tra sua moglie e lo stilista è molto più pericolosa di quanto avesse immaginato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Wyatt cerca di tranquillizzare Liam