Beautiful anticipazioni 17 novembre: Thomas porta Douglas da Eric, la reazione inaspettata di Brooke

Beautiful torna domani, venerdì 17 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 16 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 16 novembre

Ridge, Quinn, Carter e Zende ignari della verità, parlano della morte della loro persecutrice, felici di essersi liberati da un incubo. Sheila, intanto, chiede a Deacon di aiutarla a nasconderla alla polizia perché non torni in prigione.

Deacon, in libertà vigilata, riceve la visita del suo agente di sorveglianza mentre ha appena scoperto che Sheila è viva. Lei riesce a non farsi scoprire e una volta rimasti da soli, chiede a Deacon di continuare a nasconderla a casa sua, ma lui si oppone dicendo che è pericoloso per entrambi.

Anticipazioni del 17 novembre: Hope e le sue preoccupazioni riguardo a Douglas

Hope, figlia di Brooke Logan e Deacon Sharpe, apre il cuore a sua madre e le confida i suoi timori sull'intenzione di Thomas di riavere Douglas a tempo pieno, temendo che ciò possa influire sull'equilibrio del bambino.

Thomas e Douglas si trasferiscono da Eric

Douglas e Thomas a Casa si trasferiscono a casa Forrester

La famiglia si unisce quando Eric e Donna accolgono con gioia Douglas e Thomas a casa, ma la questione solleva domande da parte di Ridge su come Hope reagirà. Nel frattempo, Brooke cerca consiglio da Taylor per affrontare la situazione delicata.

Le clip di Beautiful

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn e Steffy sono pronti a ricostruire la loro famiglia.