Beautiful anticipazioni 17 luglio: Brooke ancora non si fida di Thomas, Hope ha fatto la sua scelta

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 17 luglio alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Liam va di nuovo da Bill. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 17 luglio: Le perplessità di Brooke sul rientro di Thomas

Hope, influenzata da Steffy, ha accettato che il papà di Douglas rientri nell'azienda di famiglia come capo stilista, con l'obiettivo di salvare la collezione Hope for the Future. Le vendite sono disastrose e la linea è in crisi, tanto che il consiglio di amministrazione della Forrester Creations è pronto a chiuderla se non ci sarà una svolta.

Dopo aver convinto Hope delle sue buone intenzioni, Thomas affronta Brooke. I rapporti tra i due sono ancora tesi dopo che il giovane Forrester, utilizzando un'app vocale, ha imitato la voce della donna, mettendola nei guai con la famiglia e con Ridge. Ora, faccia a faccia, Thomas cerca di convincerla che solo il suo supporto a fianco di Hope potrà salvare "Hope for the Future".

Liam e Hope si trovano ad affrontare due differenti situazioni delicate.

Liam torna a parlare con suo, convinto che quest'ultimo non sia innamorato di Sheila. Nel frattempo, lei ha tradito il magnate con Deacon e ha fatto giurare a quest'ultimo di non raccontare a nessuno quanto accaduto tra loro. Bill, sospettoso di natura, le ha promesso che il loro rapporto rimarrà saldo a patto che lei gli sia fedele; altrimenti, le conseguenze saranno gravi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam racconta a Hope del suo incontro con Bill.