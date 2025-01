Beautiful, anticipazioni 17 gennaio: Kelly scopre la verità su Sheila, Finn si scontra con Steffy

Venerdì 17 gennaio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Steffy continua a rassicurare Liam. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Finn, sollevato che Kelly sia fuori pericolo, le chiede scusa per essersi allontanato, promettendole che non accadrà mai più. Con gratitudine, si volta verso Sheila per ringraziarla di aver salvato sua figlia, pur restando visibilmente scosso perché sua madre biologica si era appostata e li stava spiando senza che lui se ne accorgesse.

Nel frattempo, a casa di Steffy, Liam continua a manifestare i suoi dubbi nei confronti di Finn. È convinto che il legame con Sheila comprometta il giudizio del dottore e insiste sul fatto che lasciare Kelly da sola con lui sia un rischio troppo grande. Steffy, visibilmente infastidita dall'insistenza di Liam, ribadisce la sua fiducia assoluta in Finn.

Deacon ascolta il racconto di Sheila

Anticipazioni di Beautiful: Sheila si confida con Deacon

Steffy, dopo aver ascoltato le preoccupazioni di Liam, cerca di rassicurarlo con calma e determinazione. Gli spiega che anche lei vive con il costante timore per la sicurezza dei suoi figli a causa della presenza imprevedibile e pericolosa di Sheila, ma sottolinea che non permetterà mai a nessuno di mettere a rischio Kelly e Hayes.

Steffy ribadisce che Finn è un padre amorevole e un marito devoto e che insieme faranno tutto il necessario per proteggere la loro famiglia. Alla fine, invita Liam a tornare al lavoro e gli promette che lo terrà aggiornato appena Kelly e Finn saranno rientrati. Nel frattempo, sulla spiaggia, Finn, visibilmente scosso dall'incidente, continua a ringraziare Sheila per aver salvato Kelly. Poi rivela alla bambina che la donna che l'ha salvata è la sua nonna biologica.

Alla Spencer Publications, Liam racconta tutto a Wyatt, ribadendo quanto sia preoccupato per l'influenza di Sheila su Finn e per il rischio che la donna rappresenta per Kelly e Steffy. Wyatt cerca di mantenere la calma, ma non può fare a meno di notare quanto l'attaccamento di Liam a Steffy influenzi il suo giudizio. Intanto, Sheila torna nell'appartamento di Deacon e gli racconta dell'incidente in spiaggia, convinta che questo evento rappresenti un nuovo inizio per lei e Finn.

Liam torna a casa di Steffy in attesa che Kelly rientri a casa. Non è contento che sua figlia sia con Finn, dopo aver visto che abbracciava Sheila in tribunale.