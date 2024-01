Beautiful anticipazioni 17 gennaio: Brooke esaspera Ridge, la Logan rischia di perdere la battaglia con Taylor

Beautiful torna domani, mercoledì 17 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 16 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 16 gennaio

Nikki Newman è a Los Angeles perché Eric e Ridge le hanno promesso di realizzare un abito esclusivo per la nipote. Dopo averli incontrati, Nikki si fa dare una busta da Deacon.

Brooke è allarmata perché ha visto Thomas usare un grosso coltello per sbucciare un frutto davanti a Douglas.

Anticipazioni del 17 gennaio: L'Insistenza di Brooke

Brooke Logan è sempre più determinata a separare Douglas da Thomas. La donna sta insistendo con determinazione affinché il piccolo Forrester ritorni a vivere con Hope Logan e Liam Spencer.

Nel prossimo episodio, Ridge, Steffy e Taylor: Visioni Differenti sull'Azione di Thomas

Mentre Brooke lotta per il ritorno di Douglas, emerge una divergenza di opinioni tra le famiglie. Ridge, insieme a Steffy e Taylor, non considerano l'azione di Thomas come pericolosa per il nipote.

Brooke invece, dopo aver visto Thomas sbucciare una mela con un coltello davanti a Douglas, continua ad attaccare l'uomo.

La loro prospettiva contrastante crea tensioni nelle due famiglie. Ridge, esasperato dall'insistenza di Brooke, decide di dare un taglio netto alla discussione e torna a casa di Eric per una partita a scacchi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Nikki Newman è estasiata dall'abito che Eric e Ridge hanno creato per sua nipote.