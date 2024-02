Beautiful anticipazioni 17 febbraio: Steffy contro Hope per Ridge, Sheila considera Brooke una minaccia

Beautiful torna domani, sabato 17 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutti gli episodi trasmessi fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 16 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 16 febbraio

Eric coglie l'occasione per informare tutti che Quinn ha lasciato la Forrester e Carter per confessare che se ne è andata, lasciando anche lui.

Intanto Brooke si fa consolare da Hope e da Liam, non riuscendo a capire quale possa essere il vero motivo che ha spinto Ridge a lasciarla per gettarsi tra le braccia di Taylor.

Anticipazioni del 17 febbraio: Accuse e minacce tra Hope e Steffy

Hope va ad affrontare Steffy, accusando lei e sua madre di aver letteralmente rubato il marito a Brooke e minacciandola di fare tutto il possibile per fargliela pagare.

Nel nuovo episodio: Il legame di Ridge con Taylor e Brooke

Hope e Steffy difendono ed esaltano il primato dell'unione di Ridge con le rispettive madri e ovviamente è Steffy a poter cantare vittoria. Brooke è profondamente angosciata per aver perso Ridge e Liam cerca di starle accanto.

Nella prossima puntata: Deacon mette in guardia Sheila

Deacon vede Bill come suo acerrimo rivale e confida a Sheila di temere che lui cerchi di riavvicinarsi a Brooke suscitando la gelosia della donna. Carter è ancora incredulo e amareggiato per la fine della sua relazione.