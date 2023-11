Beautiful anticipazioni 16 novembre: Deacon rischia la prigione per Sheila

Beautiful torna domani, giovedì 16 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 15 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 15 novembre

Deacon è sconvolto, non riesce a capacitarsi di come Sheila abbia fatto a fuggire da Los Angeles e a fingersi morta, amputandosi da sola il dito del piede per rendere il tutto più credibile. Nel frattempo, Finn e Steffy sono felici e si dichiarano il loro amore che li ha salvati dalla follia di Sheila.

Ridge, Quinn, Carter e Zende ignari della verità, parlano della morte di Sheila, a loro persecutrice, felici di essersi liberati da un incubo.

Nel frattempo, Sheila, desiderosa di evitare la prigione, si rivolge a Deacon, con cui, mascherata, ha trascorso una notte rovente. La donna gli chiede di aiutarla a nascondersi per non essere catturata dalla polizia.

Deacon, attualmente sotto libertà vigilata, si trova coinvolto in una complicata situazione quando riceve la visita del suo agente di sorveglianza mentre Sheila è ancora nel suo appartamento. Sharpe, nascondendo una ricercata, sta violando i termini della libertà vigilata e potrebbe tornare in prigione.

Sheila, con la sua solita astuzia, riesce a non farsi scoprire durante la visita dell'agente. Tuttavia, una volta soli, la donna chiede a Deacon di nasconderla a casa sua, incontrando la resistenza di Deacon che si oppone dicendo che è pericoloso per entrambi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Deacon scopre che la donna con cui ha trascorso una notte rovente è Sheila.