Beautiful anticipazioni 16 marzo: Thomas cerca di baciare Hope, Brooke vuole risposte da Ridge

Beautiful torna domani, sabato 16 marzo, con un doppio episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutti gli episodi trasmessi fino a oggi.

Prima di anticipare gli episodi di domani, facciamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 15 marzo.

Beautiful: riassunto della puntata del 15 marzo

Bill ripete a Brooke che se lei glielo permettesse, lui potrebbe renderla molto felice. Thomas e Hope festeggiano insieme a Douglas l'enorme successo appena ottenuto, ma antichi sentimenti riemergono prepotentemente rischiando di minare gli attuali equilibri.

Anticipazioni del 16 marzo: Deacon e Sheila rischiano di essere scoperti

Bill cerca di consolare Brooke e fa di tutto per riconquistarla. Deacon e Sheila, che tutto credono morta, vivono di nascosto una serata romantica a "Il Giardino".

Nel prossimo episodio: Hope respinge Thomas

Thomas tenta di baciare Hope che lo respinge ricordandogli di essere sposata e gli chiede di assicurarle che non succederà più. Lui si scusa, dando la colpa alle forti emozioni legate al successo della sfilata di moda, e la prega di non fare parola del suo errore.

Nella nuova puntata: Brooke non ottiene nessuna risposta

Brooke raggiunge Ridge alla Forrester e, dopo aver condiviso la gioia per i successi dei rispettivi figli, cerca senza successo di farsi spiegare perché abbia deciso di lasciarla all'improvviso per mettersi con Taylor.

Hope torna a casa proprio quando Liam, non riuscendo a raggiungerla al telefono, stava per andare a cercarla da Eric.